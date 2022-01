Stand: 31.01.2022 18:29 Uhr 61-Jähriger bei Unfall in Verden lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B215 in Verden ist am Montagnachmittag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der 61-Jährige zunächst eine rote Ampel überfahren und war anschließend in den Gegenverkehr geraten. Dort streifte er drei Fahrzeuge, bis er schließlich frontal mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

