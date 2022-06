Stand: 24.06.2022 08:05 Uhr 51-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B75 bei Buchholz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B75 bei Buchholz im Landkreis Harburg ist am Donnerstagabend ein Mann gestorben. Laut Polizei waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde der 51-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Der 54-jährige Fahrer des anderen Autos wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die Polizei ermittelt noch, was die Ursache für den Unfall war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.06.2022 | 07:30 Uhr