Stand: 08.11.2021 09:07 Uhr Seevetal: 50.000 Euro Schaden nach Brand in Döner-Imbiss

Wegen eines Brandes in einem Döner-Imbiss in Seevetal (Landkreis Harburg) mussten am Sonntagabend die Bewohner angrenzender Häuser ihre Wohnungen verlassen. Mach Angaben der Polizei war das Feuer in der Küche des Imbisses im Ortsteil Meckelfeld ausgebrochen. Dabei sei ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Die sechs evakuierten Menschen konnten laut Polizei noch in der Nacht zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

