Stand: 09.05.2023 10:34 Uhr 5.000 Quadratmeter Heidefläche brennen bei Schneverdingen

Bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) haben am Montagabend fünf Hektar Heidefläche gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Entdeckt wurde das Feuer vom zuständigen Ortsbrandmeister. Beim Rasenmähen in seinem Garten fiel ihm die Rauchwolke auf. Im weiteren Verlauf zog die Rauchwolke bis in die Innenstadt von Schneverdingen, so ein Feuerwehrsprecher. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte aus der Luft mit einer Wärmebildkamera die Einsatzkräfte am Boden. So konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf das benachbarte Moor übergriffen, erklärte ein Polizeisprecher. Gegen 21 Uhr wurde das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.05.2023 | 08:30 Uhr