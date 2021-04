Stand: 29.04.2021 20:30 Uhr 500 Teilnehmende bei Mai-Demo in Lüneburg erwartet

Unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für den 1. Mai in Lüneburg eine Versammlung mit Aufzug angemeldet. Wie die Hansestadt mitteilte, hat sie die Demonstration bestätigt. Die Veranstalter rechnen mit 500 Personen. Es könne also voller werden auf einigen Plätzen und Routen in der Innenstadt, hieß es. Start ist den Angaben zufolge um 10 Uhr, nach einem Zug durch die Innenstadt ist auf dem Marktplatz eine Abschlusskundgebung für 11 Uhr geplant.

