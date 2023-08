Stand: 09.08.2023 13:17 Uhr 50-Jähriger fährt bei Stade gegen Baum: Schwere Verletzungen

Auf einer Landesstraße bei Stade ist am Mittwochvormittag ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer in Richtung Ohrensen unterwegs. Zeugen zufolge kam das Auto plötzlich nach links über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen ab und fuhr anschließend gegen einen Baum. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Auto und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein Rettungswagen brachte den 50-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik. An dem Wagen entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Straße war während der Rettung und der Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt.

