Stand: 28.10.2022 07:42 Uhr 5-Jähriger in Steinkirchen durch Auto schwer verletzt

Ein Kind ist bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Steinkirchen (Landkreis Stade) am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin den Jungen beim Einparken übersehen. Erst durch Schreie von Familienmitgliedern des 5-Jährigen sei die Frau aufmerksam geworden und habe ihren Wagen gestoppt. Ersthelfer hoben das Fahrzeug an und befreiten das Kind. Der Junge wurde ins Stader Elbeklinikum gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Notfallseelsorger betreuten die Familie und die Zeugen des Unfalls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.10.2022 | 07:30 Uhr