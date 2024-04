45-Jährigen in Wohnung erstochen? Verdächtiger stellt sich Stand: 05.04.2024 19:00 Uhr Ein 41-Jähriger soll in Fredenbeck (Landkreis Stade) einen Mann in dessen Wohnung erstochen haben. Das 45-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige stellte sich kurz nach der Tat bei der Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Männer am Freitagmittag in der Wohnung des 45-Jährigen in Streit geraten. Daraufhin habe der 41-Jährige auf das Opfer eingestochen und es anschließend in der Wohnung zurückgelassen, teilte die Polizei mit. In der Nähe einer Polizeistation habe er sich dann zwei zufällig vorbeikommenden Beamten gestellt. Er wurde den Angaben zufolge festgenommen und befindet sich seitdem in Gewahrsam.

Verdächtiger bereits bei der Polizei bekannt

Für den 45-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Laut Polizei war der Mann bei Eintreffen des Rettungsdienstes bereits tot. Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen eingeleitet und sichert Spuren am Tatort. Der Verdächtige ist der Polizei demnach bereits wegen anderer Delikte bekannt und wird nun zu dem Vorfall befragt.

