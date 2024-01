Stand: 22.01.2024 17:37 Uhr 44-Jähriger in Stade gestorben - Polizei ermittelt

Ein Mann, der am späten Sonntagnachmittag am Bahnhof von Stade bei einem Parkhaus schwer verletzt gefunden wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Trotz aller Bemühungen der Ärzte habe der Mann nicht gerettet werden können, teilte die Polizei am Montag mit. Wie der 44-Jährige aus Hamburg verletzt wurde, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Totschlags. Möglicherweise habe der Mann schon längere Zeit am Parkhaus gelegen, ohne dass er entdeckt wurde, so die Polizei. Die Beamten sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 melden.

