43-Jähriger aus Stade vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Ein 43-Jähriger aus Stade wird seit dem 4. September vermisst. Michael G. verließ gegen 15 Uhr das mit seiner Ehefrau gemeinsam bewohnte Haus in Stade-Bützfleth und fuhr mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Am Abend desselben Tages wollte er zurückkehren, tauchte aber nicht wieder auf. Bis heute gibt es keine Anhaltspunkte für seinen Aufenthaltsort. Die Polizei beschreibt den Vermissten als etwa 1,90 Meter großen und kräftigen Mann mit dunkelbraunen lockigen Haaren am Oberkopf und einem rasierten Undercut an den Seiten. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er ein blaues T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Adidas-Sneaker mit weißen Streifen getragen. Er fuhr mit einem schwarzen Damenfahrrad mit roten Schriftzügen und einem Korb auf dem Gepäckträger. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegen.

