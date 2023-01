Stand: 19.01.2023 06:36 Uhr 400.000 Euro für Spielsucht: Buchhalter in Lüneburg angeklagt

Ein Finanz- und Lohnbuchhalter soll ein Lüneburger Unternehmen, für das er gearbeitet hat, um mehr als 400.000 Euro betrogen haben. Der 36 Jahre alte Mann muss sich deshalb ab Donnerstag vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Dem Angeklagten wird gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 550 Fällen zur Last gelegt. Er soll dem Geschäftsführer eines Lüneburger Unternehmens vorgetäuscht haben, Rechnungen zu begleichen und Überweisungen tätigen zu müssen. Diese Rechnungen, so die Staatsanwaltschaft, habe es aber gar nicht gegeben. Das Geld habe er stattdessen an sich selbst überwiesen. Mit dem Geld wollte er seine Spielsucht befriedigen, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

