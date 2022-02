Stand: 06.02.2022 11:51 Uhr 40.000 Euro Schaden: Autos bei Brandserie zerstört

Nach einer Serie von Fahrzeugbränden in Stade hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend waren zunächst zwei Autos in Flammen aufgegangen und vollständig zerstört worden. Ein weiterer Wagen wurde durch den Brand beschädigt. Bis Sonnabendmittag brannten dann drei weitere Fahrzeuge an drei anderen Orten in Stade. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Ob die Brände zusammenhängen, ist noch unklar. Die Polizei hat die ausgebrannten Fahrzeuge sichergestellt und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegen.

