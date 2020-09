Stand: 28.09.2020 15:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

40 Corona-Fälle in Altenheim in Neu Wulmstorf

In einem Pflege- und Altenheim in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind sieben Mitarbeiter sowie 33 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Landkreis mitgeteilt. Weitere Testergebnisse stünden noch aus. Das Heim stehe unter Quarantäne; Besucher dürfen es derzeit nicht betreten. Auch im Landkreis Rotenburg gibt es 15 neue Corona-Fälle. Knapp die Hälfte der Neuerkrankten, nämlich sieben, stehen im Zusammenhang mit der Kirchengemeinde Westertimke, so ein Kreissprecher.

