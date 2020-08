Stand: 28.08.2020 14:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

35 Wolfsrudel leben in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Wolfsrudel auf 35 gestiegen. Diese Zahl hat die Landesjägerschaft jetzt mitgeteilt. Demnach sind aktuell sieben Rudel mehr gezählt worden als beim letzten Mal. Außerdem gibt es den Angaben zufolge drei Wolfspaare. Neue Rudel sind unter anderem in der Lüneburger Heide sowie im Landkreis Rotenburg gesichtet worden. Die Nachweise erfolgen in der Regel durch Aufnahmen aus Fotofallen.

Weitere Informationen Mehr Wolfsrudel, mehr tödliche Unfälle Die Anzahl der Wolfsrudel in Deutschland hat zugenommen, Niedersachsen liegt auf Rang drei. Gleichzeitig sind im Untersuchungsjahr 2018/19 deutlich mehr tote Tiere gefunden worden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.08.2020 | 15:30 Uhr