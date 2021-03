Stand: 18.03.2021 12:56 Uhr 3,5 Millionen für 3,7 Kilometer: Lüneburg baut Radnetz aus

Rund 3,5 Millionen Euro - so viel Geld will die Stadt Lüneburg eigenen Angaben zu Folge in diesem Jahr ausgeben, um Radwege in der Stadt zu bauen und zu sanieren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Erneuert werden sollen unter anderem Strecken an der Dahlenburger Landstrasse und an der Soltrauer Straße. Insgesamt sollen etwa 3,7 Kilometer Wege saniert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.03.2021 | 13:30 Uhr