Stand: 02.11.2021 18:48 Uhr 34-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall - Baby überlebt

Eine 34-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Uelzen ums Leben gekommen. Die Frau war am Dienstagmittag auf der B4 Richtung Braunschweig unterwegs als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach Angaben der Polizei kollidierte sie dort mit einem anderen Fahrzeug. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Ein in einer Sitzschale gesichertes, sieben Monate altes Mädchen blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Das Kind wurde vorsorglich in eine Klinik nach Celle gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens sowie sein 61 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie mussten aus dem Wagen befreit werden. Die B4 war bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.11.2021 | 15:00 Uhr