33-Jähriger fährt mit Tesla gegen Baum und stirbt

Stand: 08.07.2023 14:26 Uhr 33-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Bei einem Autounfall auf einer Landstraße bei Dohren (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Samstag ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Autofahrer in einer Kurve mit seinem Tesla offenbar von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Teile des Autos wurden dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert. Nach Angaben der Feuerwehr blieb der Unfall zunächst unbemerkt. Insassen zwei weiterer Pkw entdeckten schließlich das Unfallauto und alarmierten den Notdienst. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 33-Jährigen aus seinem Fahrzeug und versuchten, ihn zu reanimieren, doch der Mann starb am Unfallort.

