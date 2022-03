Stand: 17.03.2022 09:37 Uhr 32-Jähriger an der Autobahnraststätte ausgeraubt

Die Polizei in Rotenburg sucht nach drei Männern, die am Mittwochabend einen 32-Jährigen an der Autobahnraststätte Ostetal Süd ausgeraubt haben. Laut Polizei sollen die Täter ihr Opfer mit einem Messer und einer Pistole bedroht haben, um Bargeld zu fordern. Das Opfer habe daraufhin seine Tageseinnahmen ausgehändigt, so die Polizei. Die Täter seien daraufhin mit einem schwarzen Skoda Kodiaq geflüchtet. Einen der Täter beschreibt das Opfer als etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze. Er war offenbar blond und habe bulgarisch gesprochen.

