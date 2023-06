Stand: 11.06.2023 11:08 Uhr 30-jähriger Krankenhaus-Patient aus Rotenburg vermisst

Seit Samstagnachmittag wird ein 30-jähriger Patient aus dem Diakonieklinikum in Rotenburg (Wümme) vermisst, der gefährdet sein könnte. Eine Suche der Polizei mit Spürhunden und Polizeihubschrauber in der angrenzenden Feldmark und im Stadtgebiet blieb bislang erfolglos, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, die vorne etwas licht sind, und trägt möglicherweise eine Brille. Zuletzt hatte er Polizeiangaben zufolge blaue Jeans, ein blaues Unterhemd und keine Schuhe an. An beiden Armen trägt er Verbände. Wer den Vermissten antreffe, solle sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 947-0 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.06.2023 | 12:00 Uhr