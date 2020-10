Stand: 06.10.2020 08:34 Uhr 30-Jähriger steht nach tödlicher Messerattacke vor Gericht

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 15-Jährigen muss sich der mutmaßliche Täter von heute Vormittag an vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Der Jugendliche war im April in Celle mit dem Fahrrad unterwegs, als ihn der 30-Jährige unvermittelt angegriffen und erstochen haben soll. Weil der mutmaßliche Täter psychisch krank sei, habe der Mann die Lage verkannt und sich von dem Radfahrer massiv bedroht gefühlt, so die Staatsanwaltschaft. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass der 30-Jährige bei dem Angriff schuldunfähig war.

