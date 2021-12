Stand: 19.12.2021 14:23 Uhr 250.000 Euro Schaden durch Wohnhausbrand in Hollenstedt

Beim Brand eines leer stehenden Einfamilienhauses ist im Landkreis Harburg am Sonntagmorgen ein Schaden von mindestens 250.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Mehrere freiwillige Feuerwehren waren kurz vor 8 Uhr zu dem Brand in der Ortschaft Grauen alarmiert worden. Durch das Feuer im Dachstuhl und das Löschwasser sei an dem Gebäude wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, hieß es. Die Polizei will nun ermitteln, warum das Gebäude in Flammen aufging.

VIDEO: Haus bei Brand im Landkreis Harburg zerstört (1 Min)

