Stand: 15.08.2021 13:44 Uhr 25-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Heidekreis

Bei einem Unfall zwischen Riepe und Meinern im Heidekreis ist am Sonnabend ein 25 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann auf seiner Maschine eine Kolonne aus vier Autos überholt, als ihm in einer Rechtskurve ein Wagen entgegenkam. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle verstorben, hieß es. Eine 39-Jährige und ein 43-Jähriger, die im Auto saßen, wurden verletzt.

Zwei Motorradunfälle bei Amt Neuhaus

Weiter im Nordosten, im Landkreis Lüneburg, ereigneten sich laut Polizei zwei weitere Unfälle mit Motorradfahrern. Bereits am Freitagnachmittag verletzte sich im Bereich Amt Neuhaus ein 44-Jähriger, als er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve rechts von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Zwischen Pinnau und Kaarßen - auch bei Amt Neuhaus - kam am Sonnabend ebenfalls ein Motorradfahrer in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 60-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in eine Klinik gebracht.

