25-Jähriger überschlägt sich mit Auto - schwer verletzt

Ein 25-Jähriger hat am Sonnabendmorgen bei einem Unfall auf der B73 bei Buxtehude schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam der Mann mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto touchierte daraufhin eine Laterne sowie ein Straßenschild und überschlug sich. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestehe der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, sagte die Sprecherin. Die Schadenshöhe ist unklar.

03.07.2021