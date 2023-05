Stand: 01.05.2023 09:16 Uhr 25-Jährige kommt bei Unfall auf B74 ums Leben

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 74 im Landkreis Stade ist am Sonntagnachmittag eine junge Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte die 25-Jährige zwischen Hagenah und Willah aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen kam erst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dann habe die Frau offenbar gegengelenkt, so die Polizei. Das Auto schleuderte daraufhin quer über die Fahrbahn und fuhr am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum. Zeugen bemerkten das rauchende Auto und riefen die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr holte die eingeklemmte Frau aus dem Auto, der alarmierte Notarzt konnte ihr jedoch nicht mehr helfen. Die 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die B74 war nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt.

