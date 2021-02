Stand: 24.02.2021 09:00 Uhr Rosengarten: 24-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall in Rosengarten im Landkreis Harburg ist am späten Dienstagnachmittag ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei übersah der Fahrer eines Kleintransporters beim Abbiegen das Motorrad. Der 24-Jährige prallte gegen die Fahrerseite des Transporters und starb an der Unfallstelle. Der 54 Jahre alte Fahrer des Transporters kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

