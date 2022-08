24-Jährige erstochen - Ex-Partner unter Verdacht Stand: 11.08.2022 13:13 Uhr Die in Bad Fallingbostel getötete Frau wurde nach Angaben der Ermittler erstochen. Sie war am Mittwoch vor ihrer Wohnung den Verletzungen erlegen. Tatverdächtig ist ihr ehemaliger Partner.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei im Heidekreis am Donnerstag mit. "Die Frau wurde in den Mittagsstunden mit mehreren Stichverletzungen vor ihrer Wohnung, auf dem Gehweg liegend, aufgefunden", heißt es darin. Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte waren ohne Erfolg geblieben. Die 24-Jährige aus Bad Fallingbostel starb noch am Tatort. "Dem Opfer waren mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers beigebracht worden. Es besteht deshalb der Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts", so die Ermittlungsbehörden.

Ermittler fahnden nach Tatverdächtigem

Der Tatverdacht richte sich gegenwärtig gegen den früheren Lebensgefährten der Frau, einen 34-jährigen Mann. Nach ihm werde gefahndet. Der Mann sei zuletzt wohnungslos gewesen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern den Angaben zufolge an. Unter anderem befragen die Ermittler Zeugen. Zudem soll eine Obduktion am Donnerstag die Todesursache abschließend feststellen. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen geben Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Informationen zu dem Fall bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Soltau unter der Telefonnummer (05191) 938 00 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

