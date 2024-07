224 Waldbrände in Niedersachsen in 2023 - Hälfte in Heideregion Stand: 17.07.2024 09:25 Uhr In Niedersachsens Wäldern hat es im vergangenen Jahr 224 Mal gebrannt. Betroffen war eine Fläche von mehr als 19 Hektar - in etwa die Größe von 27 Fußballfeldern. Viele Brände gab es in der Heideregion.

Mehr als die Hälfte der 224 Feuer gab es in der besonders waldreichen Heidelandschaft in Ostniedersachsen. Vor allem Nadelwälder waren laut Landwirtschaftsministerium von den Bränden betroffen. Diese seien wegen ihres Harzgehalts leichter brennbar als andere Waldarten. In ganz Niedersachsen liege die Anzahl der Waldbrände im vergangenen Jahr aber auf einem gewöhnlichen Niveau. Auch die Flächen der einzelnen Brände seien mit durchschnittlich unter 1.000 Quadratmeter überschaubar. So ordnet eine Ministeriumssprecherin die Bilanz für 2023 ein.

Verschiedene Wege zur Eindämmung von Waldbränden

Um weiteren Waldbränden vorzubeugen setze sich das Land Niedersachsen für den Umbau von Wäldern hin zu Laub-Mischwäldern ein. Diese seien weniger brandgefährdet, heißt es vom Landwirtschaftsministerium. In Ostniedersachsen komme bereits eine automatisierte, kameragestützte Waldbrandüberwachung zum Einsatz. Damit sollen Brände schnell entdeckt werden, so das Ministerium weiter. Zum Wochenende soll es in Niedersachsen in Teilen ein hohes Risiko für Waldbrände geben. Insbesondere für Stationen wie Soltau (Landkreis Heidekreis) und Faßberg (Landkreis Celle) ist ein erhöhter Waldbrandgefahrenindex ausgewiesen.

