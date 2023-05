Stand: 05.05.2023 02:00 Uhr 22-Jährige stirbt nach Angriff in Stade - Urteil erwartet

Vor dem Landgericht in Stade wird am Freitag das Urteil in einem Prozess wegen Totschlags erwartet. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 20 und 29 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, vor einem Jahr in Stade eine 22-jährige Frau mit Tritten und Schlägen derart attackiert zu haben, dass sie später im Krankenhaus starb. Die Tat hatte sich laut Anklage ereignet, als die beiden Männer mit zwei Begleiterinnen auf dem Heimweg von einer Feier waren und mit einer zweiten Gruppe in Streit gerietet. Die beiden Angeklagten sollen alkoholisiert gewesen sein.

