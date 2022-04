Stand: 21.04.2022 15:00 Uhr 22-Jährige bei Unfall im Landkreis Stade schwer verletzt

Eine 22-jährige Autofahrerin ist bei Burweg (Landkreis Stade) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen verlor sie am Mittwochnachmittag in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenprall in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Totalschaden, der schätzungsweise 6.000 Euro beträgt. Während der Aufräumarbeiten war die Ostestraße für den Verkehr gesperrt.

