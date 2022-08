Stand: 28.08.2022 12:01 Uhr 21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Visselhövede

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen auf der L171 in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 21-jähriger Autofahrer zwischen den Ortsteilen Drögenbostel und Hiddingen mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Landesstraße musste für die Ermittlungen bis in die Mittagsstunden gesperrt werden.

