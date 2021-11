Stand: 01.11.2021 12:38 Uhr 21-Jährige bei Unfall in Neu Wulmstorf schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist eine Frau am Montagmorgen schwer verletzt worden. Die 21-Jährige hatte nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme im Ortsteil Elstorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In der Folge fuhr sie an mehreren wartenden Autos auf der rechten Seite vorbei und wurde erst durch die Kollision mit einem Baum gestoppt. Die Feuerwehr musste die nicht ansprechbare Frau aus ihrem Auto befreien, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die B3 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

