Stand: 25.01.2022 12:10 Uhr 200.000 Euro Schaden nach Hausbrand in Winsen

Bei einem Brand in Winsen ist am Montagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Mieter der Wohnung blieben unverletzt, ihre Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Weitere Wohnungen in dem Haus wurden durch den Brand nicht zerstört, allerdings wurde zusätzlich zu der Wohnung im Obergeschoss ein tragender Balken durch die Flammen beschädigt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei hat Ermittlung aufgenommen, um zu klären, was das Feuer ausgelöst hat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.01.2022 | 13:30 Uhr