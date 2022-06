Stand: 11.06.2022 09:19 Uhr 200.000 Euro Schaden durch Brand in Obdachlosenunterkunft

Ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft im Heidekreis hat am späten Freitagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als 80 Kräfte waren in Schneverdingen vor Ort. Laut Polizei brach das Feuer in einem Zimmer der Unterkunft aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

