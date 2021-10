Stand: 25.10.2021 21:45 Uhr 200 Leitern vor Geschäften geparkt: IHK-Preis für Aktion

Eine Aktion in Lüneburg für den Einkauf lokaler Produkte wurde am Montagabend gewürdigt: Der Geschäftsmann Ralf Elfers erhielt den mit 3.000 Euro dotierten Preis im Handelswettbewerb 2021 "Gemeinsam aktiv - Handel(n) vor Ort". Er hatte die Idee, 200 gelbe Leitern vor inhabergeführten Geschäften aufzustellen. Elfers nahm den Preis in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover in Empfang. Die Aktion "Gelbe Leitern" wird auch Thema einer Foto-Ausstellung: Sie soll die besten Ideen zeigen.

VIDEO: Aktion "Gelbe Leitern" mit IHK-Preis ausgezeichnet (1 Min)

