Stand: 29.06.2023 14:35 Uhr 20-Jähriger geht mit Hammer auf Ex-Kollegen los

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag in Lüneburg einen Ex-Kollegen mit einem Hammer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hat er dem 63 Jahre alten Mann auf dem Gelände seiner ehemaligen Arbeitsstätte aufgelauert und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Der 63-Jährige konnte den Angaben zufolge weglaufen und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den 20-Jährigen. Er soll psychisch labil und erheblich alkoholisiert gewesen sein. Ob er einem Haftrichter vorgeführt wird oder in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen wird, ist bislang noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2023 | 13:30 Uhr