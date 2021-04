Stand: 20.04.2021 07:30 Uhr 19-Jährige stirbt bei Unfall im Landkreis Lüneburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 219 zwischen Karze und Rosenthal im Landkreis Lüneburg ist am Montagabend eine 19-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei vermutlich nicht angeschnallt und aus einem Lieferwagen geschleudert worden. Der Transporter war nach bisherigen Erkenntnissen wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer des Wagens musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.04.2021 | 07:30 Uhr