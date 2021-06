Stand: 10.06.2021 12:18 Uhr 19-Jährige in Lüneburg getötet: Prozessauftakt festgelegt

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Lüneburg soll übernächste Woche Dienstag (22.06.) der Prozess gegen den Freund der Getöteten beginnen. Das hat ein Sprecher am Lüneburger Landgericht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft klagt den 19 Jahre alten Mann wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an. Der Vater der Gymnasiastin hatte seine Tochter Mitte Januar leblos im Auto auf einem Parkplatz gefunden. Ihr Freund soll auf sie eingestochen haben. Er sitzt seit Januar in Untersuchungshaft und schweigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.06.2021 | 13:30 Uhr