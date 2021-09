Stand: 02.09.2021 08:07 Uhr 19-Jährige in Lüneburg getötet: Heute Plädoyers erwartet

Im Prozess um die Tötung einer 19 Jahre alten Gymnasiastin sollen heute am Landgericht Lüneburg die Plädoyers gehalten werden. Der gleichaltrige Angeklagte hat ein Geständnis abgelegt. Er räumte vor der Jugendkammer ein, seine Freundin Mitte Januar in ihrem Auto auf einem Parkplatz in Lüneburg erstochen zu haben. Der junge Mann ist wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Er soll die Trennung nicht akzeptiert haben. Die Kammer muss entscheiden, ob sie ihn nach Jugendrecht oder möglicherweise nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt.

