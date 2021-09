Stand: 24.09.2021 11:18 Uhr 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall bei Stade sind am Donnerstag drei Menschen verletzt davon, davon zwei schwer. Laut Polizei hatte ein 18-Jähriger Fahrer am Nachmittag zwischen Riensförde und Hagen-Steinbeck auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Transporter verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Dieser wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert. Die beiden Insassen, ein 49-jähriger und eine 78 Jahre alte Beifahrerin, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

