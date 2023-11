Stand: 21.11.2023 09:39 Uhr 18-Jähriger fährt mit Traktor durch Zaun und in Container

Ein 18-Jähriger hat am Montagmorgen bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) die Kontrolle über seinen Traktor verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der junge Fahrer mit dem Gefährt zunächst von der Straße ab, durchbrach dann einen Zaun und fuhr schließlich in abgestellte Container. Der 18-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Warum der Traktorfahrer von der Straße abkam, soll jetzt ermittelt werden.

