Stand: 03.09.2021 15:10 Uhr 17-jährige Radfahrerin bei Unfall in Soltau gestorben

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Soltau (Heidekreis) ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Jugendliche am Donnerstagnachmittag mit ihrem Rad im Ortsteil Wolterdingen unterwegs. Dort soll sie vom Radweg unvermittelt auf die Straße gefahren sein, um diese zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen achtete sie dabei nicht auf den Verkehr. Ein 66-jähriger Autofahrer konnte mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 17-Jährige. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.09.2021 | 15:00 Uhr