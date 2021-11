17-Jähriger prallt mit Auto gegen Haus - fünf Verletzte Stand: 04.11.2021 10:30 Uhr In der Nacht zu Donnerstag ist in Moisburg (Landkreis Harburg) ein Auto gegen ein Wohnhaus geprallt. Fünf Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Der 17-jährige Fahrer kam mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto durchbrach anschließend eine Hecke und krachte gegen das Gebäude. Dabei erlitten die vier Insassen des Fahrzeugs im Alter von 16 bis 18 Jahren zum Teil schwere Verletzungen. Außerdem wurde eine Bewohnerin des Hauses - nach Angaben der Polizei 16 Jahre alt - durch umherfliegende Trümmerteile des Mauerwerks verletzt.

Kein Führerschein - Auto vom Vater genommen

"Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 17-Jährige aus dem Landkreis Stade, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, den Wagen seines Vaters unbefugt in Gebrauch genommen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann war den Angaben zufolge offenbar nicht alkoholisiert. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Bergungsarbeiten wurde die Straße für etwa 90 Minuten voll gesperrt. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.11.2021 | 07:00 Uhr