Stand: 19.07.2023 09:59 Uhr 17-Jähriger in Hemslingen überfallen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einer Gruppe junger Männer, die am vergangenen Sonntag einen 17-Jährigen in Hemslingen (Landkreis Rotenburg) überfallen haben soll. Das Opfer befand sich nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg von einem Grillfest der Feuerwehr. In der Nähe der Grundschule Hemslingen sei der 17-Jährige dann einer Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern begegnet. Sie verwickelten den Jugendlichen laut Polizei zunächst in ein Gespräch und forderten anschließend Geld sowie Handy. Das Opfer versuchte, zu fliehen, wurde aber gewaltsam auf den Boden gestoßen und mit Tritten verletzt. Erst als sich ein Paar auf Fahrrädern näherte, hätten die Männer ihm Opfer abgelassen und seien ohne Beute geflohen, so die Beamten. Die Polizei Rotenburg bittet um Hinweise unter Telefon (04261) 94 70.

