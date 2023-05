Stand: 24.05.2023 09:52 Uhr 17-Jähriger blendet mehrere Autofahrer mit Laserpointer

In Stade soll ein 17-Jähriger am Dienstagabend mehrere Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers beging er die Taten von einer Wohnung in der Grünendeicher Straße heraus. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Laserpointer sicherstellen. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

