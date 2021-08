Stand: 26.08.2021 14:59 Uhr 17-Jährige rast in Schaufenster und erliegt Verletzungen

Nachdem sie in Lüchow mit ihrem Moped in eine Schaufensterscheibe gefahren ist, ist eine 17-Jährige an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die junge Frau war am Mittwoch wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor in einer 90-Grad-Kurve die Kontrolle über das Moped. Sie fuhr über den Bordstein und dann in das Schaufenster. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen, wo sie am Donnerstag verstarb.

