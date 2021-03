Stand: 17.03.2021 14:08 Uhr 16-jähriger Pizzabote in Buxtehude ausgeraubt

Drei Unbekannte haben am Dienstagabend in Buxtehude einen 16 Jahre alten Pizzaboten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Laut Polizei war der Bote zu einer Lieferadresse bestellt worden. Dort lauerten ihm die drei Unbekannten auf: Einer der Täter schlug mehrfach gegen den Helm des 16-Jährigen und verlangte die Herausgabe aller Wertsachen. Der zweite Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Der dritte habe sich nicht aktiv an dem Raub beteiligt, so die Polizei. Der Pizzabote übergab den drei jungen Männern sein Handy und sein Bargeld. Er erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. Zurück in der Pizza-Filiale alarmierte er die Polizei. Die Fahndung nach den drei unbekannten Tätern sei bis zum Morgen ohne Erfolg verlaufen, so die Polizei.

