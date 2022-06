Stand: 23.06.2022 10:44 Uhr 16-Jähriger klaut Auto und baut Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 16-Jähriger hat in Zeven (Landkreis Rotenburg) mit einem vermutlich gestohlenen Fahrzeug und unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut. Der Jugendliche war am Mittwochvormittag auf ein Auto eines 52-Jährigen aufgefahren, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei er dann entgegengesetzt eines Kreisverkehrs davongefahren. Ein Zeuge entdeckte das Auto und den 16-jährigen wenig später auf einem Parkplatz in Selsingen. Ein Beamter befragte den Jugendlichen. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige zusammen mit vermutlich zwei Komplizen das Auto in Frankreich gestohlen hatte. Über Antwerpen sei er dann nach Zeven gefahren. Auch einen Führerschein hatte er nicht. Der Jugendliche soll am Donnerstag von seiner Mutter von der Polizeistation abgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.06.2022 | 13:30 Uhr