Stand: 19.02.2025 17:55 Uhr 16-Jähriger fährt bei Stade mit Tempo 167 durch 70er-Zone

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Düdenbüttel (Landkreis Stade) hat die Polizei am Dienstag einen 16-jährigen Fahrer gestoppt, der viel zu schnell unterwegs war. Nach Angaben der Polizei fuhr er 167 Stundenkilometer in einem Bereich, in dem nur Tempo 70 erlaubt ist. Bei der Kontrolle war außerdem aufgefallen, dass er ohne Führerschein und zugelassenes Auto unterwegs war. Laut Polizei erwarten ihn nun mehrere Ermittlungsverfahren. Es sei auch denkbar, dass der Landkreis eine Sperre erlässt, die ihn vorerst daran hindert einen Führerschein zu machen.

