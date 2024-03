Stand: 23.03.2024 09:47 Uhr 15-Jährige auf B73 von Auto erfasst - schwer verletzt

Auf der B73 in Buxtehude (Landkreis Stade) ist am Freitagnachmittag eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Die Jugendliche fuhr laut Polizei auf einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der rechten Seite der Fahrbahn, als sie plötzlich die Straße überquerte. Eine 36-Jährige erfasste das Mädchen den Angaben zufolge mit ihrem Wagen. Die Autofahrerin hatte demnach noch versucht auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die B73 war nach dem Unfall zeitweise gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen im Buxtehuder Stadtgebiet führte.

