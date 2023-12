Stand: 13.12.2023 16:12 Uhr 14-jährige Mehria vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem 7. Dezember wird die 14-jährige Mehria M. Z. aus Bad Fallingbostel vermisst. Eine Gefährdungslage könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuletzt sei die Jugendliche in ihrer Wohngruppe gesehen worden. Laut Polizei war die 14-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrmals verschwunden und wurde später in der Nähe von Bahnhöfen gefunden. Mehria ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und macht laut Polizei einen gepflegten Eindruck. Bekleidet ist die 14-Jährige mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen, außerdem trägt sie möglicherweise einen schwarzen Rucksack. Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter der Telefonnummer (05191) 938 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

